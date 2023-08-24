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Batman'da kavurucu sıcaklar nedeniyle çiftçiler gece çalışıyor!

Batman'da kavurucu sıcaklar nedeniyle çiftçiler gece çalışıyor!

BATMAN'da tarım ve hayvancılık yapan vatandaşlar, aşırı sıcaklar nedeniyle hasat ettikleri arpa ve buğdayları akşam gün batımından sonra toplayarak patoz işlemini yapıyor.

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Gündüz sıcaklığın 40 derecenin altına düşmediği Batman'da çiftçiler işlerini akşam saatlerinde devam ettiriyor. Güneşin altında çalışmakta zorlanan çiftçiler, gece mesaisinde imece usulüyle tarlalarını biçiyor, hasat etikleri buğday ve arpaları taşıyarak patoz yapıyor.

Özelikle büyük tarla ve bahçelerin bulunmadığı Sason ilçesinde biçer döver kullanamayan çiftçiler, buğday ve arpalarını oraklarla hasat ederek, traktörlere bağladıkları patozlarla ürünlerini döverek tahıl ve saplarını ayırmak zorunda kalıyor.

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