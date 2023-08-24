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İstanbul'da kırmızı ışıkta durmayan sürücülere ceza!

İstanbul'da kırmızı ışıkta durmayan sürücülere ceza!

İSTANBUL ŞİŞLİ'de dron desteğiyle yapılan kırmızı ışık ihlali denetiminde kurallara uymayan sürücülere para cezası uygulandı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve sivil trafik polisleri, Piyalepaşa Bulvarı'nda denetim noktası oluşturdu.

Havadan dron destekli yapılan denetimde, kontrol noktasında durdurulan bazı sürücülerin belgeleri incelendi.

Denetimde, kırmızı ışıkta durmayan 2 sürücüye 951'er lira para cezası kesilirken, otomobil bagajı açık ilerleyen sürücüye 436 lira, motosiklet plakasının okunmasını engellemek amacıyla plaka üzerinde değişiklik yaptığı belirlenen sürücüye de 1671 lira para cezası uygulandı.

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