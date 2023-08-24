Sağlığına kavuşan Nihat Hatipoğlu'ndan ilk sözler: Ambulansla gittiğim hastanede

Tansiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan ve tedavisinin ardından taburcu olan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, sevenleriyle buluştu. Hatipoğlu, tedavi süreci sonrası ilk kez konuştu. Hatipoğlu, "Ambulansla gittiğim hastanede ne hanımımın ne de çocuklarımın ismi aklıma gelmedi, sadece 'Muhammed' ismi geldi. Sizlerin de hayatında ve gönlünüzde hep Allah ve Muhammed olsun." dedi.

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İlahiyatçı-yazar Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, geçtiğimiz hafta aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Tansiyon nedeniyle tedavi altına alınan Hatipoğlu, sevenlerini korkuttu.

Sağlığına kavuşan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Sümela Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü gününde "Dosta Doğru" söyleşi programı ile Trabzonlularla bir araya geldi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen festival kapsamında, Ayasofya Camisi dış avlusundaki platformda konuşan Hatipoğlu, bakanlık tarafından organize edilen programda olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Sadece 'Muhammed' ismi aklıma geldi"

Hatipoğlu, geçtiğimiz günlerde rahatsızlandığını belirterek, "Ambulansla gittiğim hastanede ne hanımımın ne de çocuklarımın ismi aklıma geldi, sadece 'Muhammed' ismi geldi. Sizlerin de hayatında ve gönlünüzde hep Allah ve Muhammed olsun. Allah hepinize tüm hastalarımıza şifalar versin. Tedavimin ardından sizlerle yeniden buluşmanın mutluluğunu yaşıyorum" diye konuştu.

Yaşamı boyunca hayatını dini anlatmaya ve yaşamaya adadığını dile getiren Hatipoğlu, "Bütün tarih boyunca insanlara rol model olan Peygamber Efendimizin arkasından gittim. Allah bizi onun yolundan ayırmasın çünkü bir millet dinini, imanını, tarihini ve şuurunu yitirdiği zaman hiçbir şeyi kalmaz. Biz tarih boyunca Müslüman Türk milleti olarak buna hiç müsaade etmedik, elimizden geldiği kadarınca doğrunun yanında olduk" dedi.