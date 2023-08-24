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"Bende yok nasılsa" demeyin! Hipertansiyon belirtilerine dikkat!

"Bende yok nasılsa" demeyin! Hipertansiyon belirtilerine dikkat!

Hipertansiyonun hiçbir belirti vermeden tesadüfen ölçülen kan basıncı değerinin yüksek bulunması ile ortaya çıkabileceğine dikkat çeken İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Berna Güzel, “Özellikle enseden alın bölgesine doğru yayılan baş ağrısı belirtisi dikkate alınmalıdır” dedi.

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Liv Hospital Samsun İç Hastalıkları (Dâhiliye) Kliniği’nden Uzm. Dr. Berna Güzel, hipertansiyon hakkında bilgilendirmede bulundu. Uzm. Dr. Berna Güzel, “Farklı günlerde en az iki kez yapılan ölçümlerde 18 yaşını geçmiş erişkin bir bireyde büyük tansiyonun 140 mm Hg (civa basıncı) ve üzerinde ya da küçük tansiyonun 90 mm Hg ve üzerinde olmasına yüksek tansiyon diğer adıyla hipertansiyon denilmektedir” şeklinde konuştu.

“Büyük tansiyon 120, küçük 80 mm’nin altında olmalı”

Kan basıncı için normal değerlerin büyük tansiyonda 120 mm Hg’nın, küçük tansiyonda ise 80 mm Hg’nın altında olması gerektiğini ifade eden Uzm. Dr. Güzel, şu bilgileri paylaştı:

“Büyük tansiyonu 120-139 mm Hg, küçük tansiyonu 80-89 mm Hg arasında ölçülen kişiler yüksek tansiyon gelişimi için adaydır. Hipertansiyon sorunu olanlar; çift veya bulanık görme, halsizlik, yorgunluk, isteksizlik, baş ağrısı, baş dönmesi, kalp ağrısı, kulak çınlaması, nefes darlığı, burun kanaması, sık idrara çıkma gibi belirtileri yaşarlar.”

Hipertansiyonun hiçbir belirti vermeden sadece tesadüfen ölçülen kan basıncı değerinin yüksek bulunması ile ortaya konulabileceğinin altını çizen Uzm. Dr. Güzel, “Bununla birlikte en sık belirtiler enseden alın bölgesine doğru yayılan baş ağrısıdır. Bu belirtiye çok dikkat edilmesi gerekir. Bunun dışında, yukarıda saymış olduğumuz belirtilerden bir ya da birkaçını yaşayanların mutlaka bir uzman hekime başvurması ve tedavilerine en kısa sürede başlanması hayati önem taşımaktadır” diyerek açıklamalarını sonlandırdı.

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