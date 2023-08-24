BIST 7.608
DOLAR 25,83
EURO 27,95
ALTIN 1.592,08
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Çocuk kavgasının sonu karakolda bitti Oğluyla oynamayan çocuğun boğazını sıktı, tehdit etti

Çocuk kavgasının sonu karakolda bitti Oğluyla oynamayan çocuğun boğazını sıktı, tehdit etti

Kocaeli Kartepe'de bir sitede yaşanan olayda oğluyla oynamadığı için bir çocuğun boğazını sıktığı iddia edilen kadın daha sonra çocuğun ablasını da iterek tehdit etti. Boğazı sıkılan çocuğun ailesi komşularından şikayetçi oldu.

Abone ol

Olay, Kartepe ilçesi Uzunçiftlik Atakent Mahallesi'ndeki Vefakent Narlıbahçe Konutları'nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 2 gün önce Gülcan E. isimli kadın, oğlu ile oynamadığı ve onu dışladığını ileri sürdüğü komşusunun oğlunun boğazını sıktı ve yakasına yapıştı.

Kadın, olaya müdahale etmek isteyen çocuğun ablasını da iterek tehdit etti. Gülcan E., çevredeki vatandaşların tepkisi üzerine olay yerinden uzaklaştı. Boğazı sıkılan çocuğun ailesi, polis merkezine giderek Gülcan E.'den şikayetçi oldu.

Yaşanan olay anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Kadının hızla gelip çocuğun boğazını sıktığı anlar görüntülere yansıdı.

ÖNCEKİ HABERLER
Gazze'deki kanser hastaları tedavi haklarını istiyor!
Gazze'deki kanser hastaları tedavi haklarını istiyor!
Babacan: Hazırlıklarımızı hükûmete gönderdim en üste deprem raporunu koydum
Babacan: Hazırlıklarımızı hükûmete gönderdim en üste deprem raporunu koydum
İsmail Saymaz'dan muhalefete tepki: Seçim kazandıklarına inanıyorlar.
İsmail Saymaz'dan muhalefete tepki: Seçim kazandıklarına inanıyorlar.
Beşiktaş’tan TFF’ye çağrı: Pendikspor maçı tekrar edilsin!
Beşiktaş’tan TFF’ye çağrı: Pendikspor maçı tekrar edilsin!
Balıkesir'de kamyonla kafa kafaya çarpışan motosiklet kamyonun altında kaldı!
Balıkesir'de kamyonla kafa kafaya çarpışan motosiklet kamyonun altında kaldı!
Hattat Holding'in helikopteri tarlaya zorunlu iniş yaptı!
Hattat Holding'in helikopteri tarlaya zorunlu iniş yaptı!
Piyasalar hareketlendi! Kredi kartı faizlerinde üst limit arttı
Piyasalar hareketlendi! Kredi kartı faizlerinde üst limit arttı
FİSKOBİRLİK fındık alımlarına başladı!
FİSKOBİRLİK fındık alımlarına başladı!
Adıyaman'da kiracısıyla anlaşamayan ev sahibi evin su saatini söktü!
Adıyaman'da kiracısıyla anlaşamayan ev sahibi evin su saatini söktü!
Kastamonu'da kaçak balık avcılarına suçüstü baskın!
Kastamonu'da kaçak balık avcılarına suçüstü baskın!
ŞOK Marketler 6. Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı! ŞOK Marketler’den geleceğe sahip çıkan sürdürülebilirlik uygulamaları
ŞOK Marketler 6. Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı! ŞOK Marketler’den geleceğe sahip çıkan sürdürülebilirlik uygulamaları
İmam maaşlarına zam yağdı! Ramazan ayı çalışma ücreti yüzde 100, ek ders yüzde 30 arttı
İmam maaşlarına zam yağdı! Ramazan ayı çalışma ücreti yüzde 100, ek ders yüzde 30 arttı