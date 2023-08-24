İsmail Saymaz'dan muhalefete tepki: Seçim kazandıklarına inanıyorlar.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, seçim yenilgisinin ardından muhalefetin zafer havasında olduğunu buna karşın AK Parti'nin değişime gittiğini söyledi.

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Sözcü yazarı İsmail Saymaz, seçim yenilgisinin ardından değişim tartışmalarının yaşandığı CHP'ye eleştirilerde bulundu.

Sözcü TV'deki programda değerlendirmelerde bulunan Saymaz, AK Parti'de muhalefetin aksine büyük bir değişim olduğunun altını çizerek, "Sanırsınız AK Parti yenilmiş, değişimi sadece o yapıyor. Yenilen partiler ise yenilginin kahramanlarıyla partilerini düze çıkarıp seçim kazandıklarına inanıyorlar." dedi. Saymaz, "Seçmen bu koşullara rağmen muhalefete oy verip kendisini kurtarmasını ondan bekler mi?" diye sordu.