İmam maaşlarına zam yağdı! Ramazan ayı çalışma ücreti yüzde 100, ek ders yüzde 30 arttı

İmam ve müezzinlere zam yağdı. İmam hatip ve müezzin kayyımların ek ödeme oranı 5 puan artırıldı, Kur’an kursu öğreticilerinin ek ders ücretine yüzde 30 zam yapıldı. Ramazan ayı çalışma ücreti yüzde 100 artırıldı.

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Milyonlarca memur ve memur emeklisine müjdenin çıkmadığı toplu sözleşme pazarlık masasında gülen taraf imamlar oldu. Pazarlık görüşmelerinde diğer memurların aksine imamlardan gelen talepleri dikkate alıp kesenin ağzını açan iktidar, din hizmetleri sınıfına ek zam ve ödeme yapılmasını kabul etti.

Diyanet-Sen: İstediğimizi aldık

Memur-Sen'e bağlı Diyanet-Sen, toplu sözleşme masasında elde ettikleri zam ve sosyal hakları, ‘7'nci Dönem Toplu Sözleşmede Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kolunda Kazanımlarımızı Artırdık' başlığıyla ilan etti. Yeni zamların uygulanmasıyla birlikte özellikle Diyanet'e bütçeden yapılan ödemeler daha da artacak.

Ek ödeme oranları yüzde 5 arttı

Masada kabul edilen maddelere göre, sözleşmeli imam hatip ve müezzin kayyımların ek ödeme oranları 5 puan artırıldı. Yaz Kur'an kurslarında 15 saat olan haftalık ek ders ücreti 20 saate çıkarıldı. Sözleşmeli Kur'an kursu öğreticilerine verilen eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneği artırıldı. Yatılı Kur'an kurslarında görevli öğreticilerinin gece nöbeti ek ders saati yüzde 30 artırıldı. Kur'an kursu öğreticilerine eğitim yılı başında öğrenci kaydına ilişkin çalışmalar kapsamında verilen ek ders ücretine de yüzde 30 zam yapıldı.

Ramazan mesaisine yüzde 100 zam

Kariyer basamaklarındaki baş vaiz, Kur'an kursu baş öğreticisi ve baş imam hatip gibi unvanlı kadrolarda görev yapan personelin din hizmetleri tazminatı 10 puan artırıldı. ‘Uzman' unvanlı kadrolarda görev yapanların tazminatı da 5 puan artırıldı. Vaizlerin din hizmeti tazminatı da yükseltildi. Tüm unvanlardaki vaizlerin ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştıkları günler için fazla çalışma ücretleri yüzde 100 artırıldı. Ramazan ayı fazla çalışma ücretinde de yüzde 100 artış yapıldı. Murakıpların din hizmetleri tazminatı ise 15 puan yükseltildi.

Gezen hocaya ders parası ödenecek

Kadrolu Kur'an kursu öğreticilerinin yararlandığı gezi, konferans, kurs ve seminerlerde görevlendirilmeleri ve idari izin nedeniyle yerine getiremedikleri dersler için alınan ek ders ücretinden sözleşmeli Kur'an kursu öğreticileri de yararlandırılacak.