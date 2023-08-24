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Kocaeli'de makaron operasyonu! 72 bin 77 dolu ve boş makaron ele geçirildi

Kocaeli'de makaron operasyonu! 72 bin 77 dolu ve boş makaron ele geçirildi

Kocaeli Gebze'de polis ekiplerinin bir ikamete yaptığı operasyonda 29 kilo kıyılmış tütün, 71 bin 200 dal dolu makaron, 77 bin 800 dal boş makaron ele geçirildi.

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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nce dün Gebze ilçesinde bir ikamette operasyon düzenlendi. Operasyon neticesinde evde yapılan aramada 29 kilo kıyılmış tütün, 71 bin 200 dal dolu makaron, 77 bin 800 dal boş makaron, tütün sarma makinesi ve buna bağlı hava aparatı ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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