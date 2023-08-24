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Basketbolda Dünya Kupası heyecanı başlıyor!

Basketbolda Dünya Kupası heyecanı başlıyor!

Filipinler, Japonya ve Endonezya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2023 FIBA Dünya Kupası, yarın oynanacak 8 maçla başlayacak.

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Beş şehirde gerçekleştirilecek organizasyonda 32 takım mücadele edecek. Gruplarında ilk iki sırayı alacak 16 takım, 2. tura yükselecek. Son iki sırada yer alacak ekipler ise 17-32'ncilik klasman maçları oynayacak.

Turnuvanın 2. turunda yine ilk 2 sırada olacak takımlar, çeyrek finalde mücadele etme hakkı kazanacak. Çeyrek finalden itibaren eleme usulüyle oynanacak maçların ardından finale yükselecek iki ekip ise 10 Eylül Pazar günü Filipinler'in başkenti Manila'daki Mall of Asia Arena'da dünyanın en büyüğü olmak için sahaya çıkacak.

Dünya Kupası'nda maçlar Manila'nın yanı sıra Filipinler'in Bocaue, Quezon ve Japonya'nın Okinawa şehirleriyle, Endonezya'nın başkenti Jakarta'da oynanacak.

Gruplar

Türkiye'nin katılmaya hak kazanamadığı organizasyonda gruplar şöyle:

A Grubu: Angola, Dominik Cumhuriyeti, Filipinler, İtalya

B Grubu: Güney Sudan, Sırbistan, Çin, Porto Riko

C Grubu: ABD, Ürdün, Yunanistan, Yeni Zelanda

D Grubu: Mısır, Meksika, Karadağ, Litvanya

E Grubu: Almanya, Finlandiya, Avustralya, Japonya

F Grubu: Slovenya, Yeşil Burun Adaları, Gürcistan, Venezuela

G Grubu: İran, İspanya, Fildişi Sahili, Brezilya

H Grubu: Kanada, Letonya, Lübnan, Fransa

7 takım olimpiyat hakkı yakalayacak

2023 FIBA Dünya Kupası'nda 7 takım, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na direkt katılma hakkı elde edecek.

Statüye göre Avrupa ve Amerika kıtası adına en iyi dereceyi yapacak ikişer takım, olimpiyat vizesi alacak. Afrika, Asya ve Okyanusya'dan ise aynı başarıyı yakalayacak birer takım, Paris'te doğrudan mücadele etme hakkı kazanacak.

İlk gün programı

Turnuvada yarın A, D, E ve H gruplarında ilk maçlar oynanacak.

İlk günün maç programı (TSİ) şöyle:

A Grubu:

11.00 Angola-İtalya

15.00 Dominik Cumhuriyeti-Filipinler

D Grubu:

11.45 Meksika-Karadağ

15.30 Mısır-Litvanya

E Grubu:

11.00 Finlandiya-Avustralya

15.10 Almanya-Japonya

H Grubu:

12.15 Letonya-Lübnan

16.30 Kanada-Fransa

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