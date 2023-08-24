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Çoban eşcinsel ilişki yaşadı, öldürüp kafasını kesti! Köpekler bulunca da...

Çoban eşcinsel ilişki yaşadı, öldürüp kafasını kesti! Köpekler bulunca da...

İzmir’de dehşete düşüren bir olay yaşandı. Kayıp olarak aranan erkek şahsın birlikte olduğu çoban tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Maktulün kesilmiş başının ise çevredeki köpekler tarafından bulunduğu öğrenildi. İşte İzmir’de yaşanan akıllara durgunluk veren olayın detayları…

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İzmir’in Bornova ilçesinde kayıp olarak aranan erkek şahsın, birlikte olduğu çoban tarafından öldürüldüğü ortaya çıkarken, maktulün kesilmiş başının çevredeki köpekler tarafından bulunduğu öğrenildi.

Olay, geçtiğimiz salı günü Bornova ilçesinde meydana geldi. Bir süredir C.S.’den haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, bir süredir terk edilmiş olan motosiklet üzerinden yaptıkları çalışmalar sonucunda, detaylı araştırmalarını sürdü.

Konunun takibini gerçekleştiren İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, motosiklet tamircisi C.S.’nin cansız bedenini bir arazide buldu. Öldürülmesinin üzerinden günler geçen erkek şahsın başının kesildiği de belirlenirken, atıl durumdaki motosiklet ve çevrede yapılan detaylı araştırmalar neticesinde şüphe üzerine çobanlık yaptığı öğrenilen M.A. ekipler tarafından gözaltına alındı.

Eşcinsel ilişki itirafı

Cinayet Büro Amirliğine götürülen ve burada sorgusu gerçekleştirilen şüpheli M.A.’nın, birlikte olduğu C.S.’yi öldürdüğünü ve başını kestiğini itiraf ettiği ileri sürüldü. Öte yandan C.S.’nin kesik başının ise çevredeki köpekler tarafından bulunduğu öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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