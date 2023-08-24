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Aydın'da küçük çocuğun oyunu felakete yol açtı! Koltuk tutuştu, yangın çıktı

Aydın'da küçük çocuğun oyunu felakete yol açtı! Koltuk tutuştu, yangın çıktı

Aydın Efeler'de ateşle oynayan küçük çocuk yangına sebep oldu. Evin arka bahçesinde tutuşan koltuk yangına sebep oldu.

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Yangın, Köprülü-Veysi Paşa Mahallesi 1618 sokak üzerindeki 3 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aparmanın arka bahçesinde ateşle oynayan küçük çocuk, bir anda bahçede bulunan eski koltuğu tutuşturdu.

Koltuktan çıkan dumanları fark eden ev sahibi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bahçeye inen ev sahibi, ekipler gelene kadar kendi imkanlarıyla tutuşan koltuğu söndürdü.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri gerekli kontrolleri yaparak normale döndü. Ev sahibinin dikkati sayesinde yangın büyümeden söndürülürken, olayda şans eseri yaralanan olmadı.

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