Sokak ortasında kurşun yağdırdı! Uzman çavuş dehşeti

Dehşete düşüren olay, Esentepe Mahallesi Çorlu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi bahçesinde yaşandı. İddiaya göre, izinli olduğu saatte kız arkadaşıyla sohbet eden uzman çavuş, aniden yanına yaklaşan kız arkadaşının yakınları Ü.S. ile yeğeni Ş.S.’nin tekme ve yumruklu saldırısına uğradı.

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Tekirdağ Çorlu’da dehşete düşüren bir silahlı yaralama olayı yaşandı. İzinli olduğu sırada kız arkadaşıyla buluşan uzman çavuş, kız arkadaşının yakınları tarafından tekme ve yumruklu saldırıya uğradı. Darp edilen uzman çavuş, belinden silahını çekip kız arkadaşının amcası Ü.S. ve yeğeni Ş.S.'ye sokak ortasında kurşun yağdırdı. Olayda yaralanan amca ile yeğen hastaneye kaldırıldı. İşte detaylar...

Darp edilen uzman çavuş, şahısların darp girişimine devam etmesi üzerine beylik tabancasına davranarak ateş açtı.

Amca Ü.S. ve yeğeni Ş.S. bacaklarından yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.