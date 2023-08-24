BIST 7.738
DOLAR 26,81
EURO 29,18
ALTIN 1.645,78
HABER /  GÜNCEL

Sokak ortasında kurşun yağdırdı! Uzman çavuş dehşeti

Sokak ortasında kurşun yağdırdı! Uzman çavuş dehşeti

Dehşete düşüren olay, Esentepe Mahallesi Çorlu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi bahçesinde yaşandı. İddiaya göre, izinli olduğu saatte kız arkadaşıyla sohbet eden uzman çavuş, aniden yanına yaklaşan kız arkadaşının yakınları Ü.S. ile yeğeni Ş.S.’nin tekme ve yumruklu saldırısına uğradı.

Abone ol

Tekirdağ Çorlu’da dehşete düşüren bir silahlı yaralama olayı yaşandı. İzinli olduğu sırada kız arkadaşıyla buluşan uzman çavuş, kız arkadaşının yakınları tarafından tekme ve yumruklu saldırıya uğradı. Darp edilen uzman çavuş, belinden silahını çekip kız arkadaşının amcası Ü.S. ve yeğeni Ş.S.'ye sokak ortasında kurşun yağdırdı. Olayda yaralanan amca ile yeğen hastaneye kaldırıldı. İşte detaylar...

Darp edilen uzman çavuş, şahısların darp girişimine devam etmesi üzerine beylik tabancasına davranarak ateş açtı.
Amca Ü.S. ve yeğeni Ş.S. bacaklarından yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kamu görevlisi olarak tanıtan dolandırıcı, İranlı genci 150 bin euro dolandırdı!
Kamu görevlisi olarak tanıtan dolandırıcı, İranlı genci 150 bin euro dolandırdı!
Merkez Bankası faiz kararını verdi! Hafize Gaye Erkan döneminde üçüncü kez artırdı
Merkez Bankası faiz kararını verdi! Hafize Gaye Erkan döneminde üçüncü kez artırdı
Hakan Fidan Irak'ta 'ayrıca memnunuz' deyip açıkladı: Oldukça kararlı bulduk
Hakan Fidan Irak'ta 'ayrıca memnunuz' deyip açıkladı: Oldukça kararlı bulduk
Trabzon'da Arap çift golf arabasından Uzungöl'e düştü!
Trabzon'da Arap çift golf arabasından Uzungöl'e düştü!
Kahramanmaraş’ta orman yangını: Bir kişi gözaltına alındı
Kahramanmaraş’ta orman yangını: Bir kişi gözaltına alındı
Diyarbakır'da polis ekipleri 2 bin 167 paket kaçak sigara ele geçirdi!
Diyarbakır'da polis ekipleri 2 bin 167 paket kaçak sigara ele geçirdi!
Samsun'da pompalı tüfekle kafasından vurulan genç hayatını kaybetti!
Samsun'da pompalı tüfekle kafasından vurulan genç hayatını kaybetti!
Manisa'da korkunç kaza! Devrilen kamyon traktörü sürükledi: 1 ölü 4 yaralı
Manisa'da korkunç kaza! Devrilen kamyon traktörü sürükledi: 1 ölü 4 yaralı
Doğu Perinçek'ten Prigojin'in öldürülmesiyle ilgili dikkat çeken iddia
Doğu Perinçek'ten Prigojin'in öldürülmesiyle ilgili dikkat çeken iddia
Ordu'da kaybolan Alzheimer hastası yaşlı kadın bulundu! Jandarma yaşlı kadını sırtında taşıdı
Ordu'da kaybolan Alzheimer hastası yaşlı kadın bulundu! Jandarma yaşlı kadını sırtında taşıdı
Kılıçdaroğlu'ndan şehit Piyade Uzman Çavuş Demir için başsağlığı mesajı
Kılıçdaroğlu'ndan şehit Piyade Uzman Çavuş Demir için başsağlığı mesajı
İBB'den 65 üstü vatandaşlara ücretsiz toplu ulaşımla ilgili flaş açıklama
İBB'den 65 üstü vatandaşlara ücretsiz toplu ulaşımla ilgili flaş açıklama