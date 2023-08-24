Trabzon'da Arap çift golf arabasından Uzungöl'e düştü!

Trabzon Çaykara'da golf arabasıyla gezintiye çıkan Arap çift golf arabasının kontrolünü kaybedince Uzungöl'e düştü.

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Kaza bu sabah saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, tatillerini geçirmek üzere Uzungöl’e gelen Arap çift, sabah kahvaltısından sonra elektrikli golf aracıyla göl çevresinde gezinti yapmaya çıktı.

Gezinti sırasında Uzungöl’ün simgesi olan caminin önüne geldiklerinde aracın kontrolünü kaybeden sürücü, ahşap korkulukları kırarak göle düştü.

Gölün kıyısına düşen ve kazada eşi ile birlikte yaralanan şahsın yardımına önce çevredekiler sonra jandarma ekipleri koştu. Yaralı karı koca Arap turistler sedye ile gölün kıyısından çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.