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Kahramanmaraş’ta orman yangını: Bir kişi gözaltına alındı

Kahramanmaraş’ta orman yangını: Bir kişi gözaltına alındı

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını çıkarttığı öne sürülen bir kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

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Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçe sınırları içinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alada yangın çıktığını gören vatandaşlar durumu orman ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine ekipler sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale başladı. Bu arada vatandaşlar ormanlık alanda yangını bir vatandaşın çıkardığı ihbarında bulundu.

Kahramanmaraş’ta ormanlık alanda yangın

Polis vatandaşın gösterdiği şahsı gözaltın aldı. Şüpheli yangını kendisinin çıkarmadığını öne sürdü. Ancak o sırada ormanlık alanda olan başka vatandaşlar ise yangını bu şahsın çıkardığını kaydetti.

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