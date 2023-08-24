Malatya'da 5 büyüklüğündeki deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, merkez üssü Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi olan ve saat 8:35'te meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki depremin ardından değerlendirme yaptı.

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Yeşilyurt yöresinde bir süredir depremler meydana geldiğine dikkati çeken Görür, bu fayı daha önce haritada göremediğini, ancak artık görebildiğini kaydetti.

Prof. Dr. Görür, deprem olan fayın Malatya ve Doğanşehir Faylarına paralel, doğrultu atımlı bir fay olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Görür’ün paylaşımı şöyle:

“Malatya Seyituşağı-Yeşilyurt’ta 5,0 deprem. Bir müddettir Yeşilyurt yöresinde depremler oluyor. Ben bu fayı haritalarda göremeyince daha önceden tespit edilememiş fay mı diye düşündüm. Sanıyorum şimdi bu fayı haritada görebiliyorum. Daha önce söylediğim gibi, Yeşilyurt-İkizce-Seyituşağı-Doğanşehir doğusu arasında uzanan KD-GB uzanımlı bir fay. Doğrultu atımlı olmalı. Malatya ve Doğanşehir Faylarına paralel.”