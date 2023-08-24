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Tekmeler tokatlar havada uçuştu! Bolu'da Köyler Arası Futbol Turnuvası faciaya döndü

Tekmeler tokatlar havada uçuştu! Bolu'da Köyler Arası Futbol Turnuvası faciaya döndü

Bolu'da düzenlenen Köyler Arası Futbol Turnuvasında 2 takım birbirine girdi. Yeşil sahada sporcuların tekme ve tokatları havada uçuştu.

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Karaçayır Mahallesi’nde bulunan Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nun (AKSF) sportif tesislerinde düzenlenen, 48 takımın katıldığı Köyler Arası Futbol Turnuvasında dün akşam, Yenicepınar Köyü ile Kuzören Dağlı köyü karşı karşıya geldi. Maçta 1-0 geriye düşen Yenicepınar, üst üste yaptığı ataklarla 2-1'lik üstünlüğü yakaladı.

Karşılaşmanın bitimine yakın ceza sahası içerisinde, sporcular arasında yaşanan gerilim kısa sürede kavga dönüştü. Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu olayda ortalık savaş alanına döndü.

Tribünden atlayan taraftarlında dahil olmasıyla, dışarıya taşan kavga güçlükle yatıştırıldı. Yeşil sahanın adeta boks ringine döndüğü olay anbean vatandaş kamerasına yansıdı. Öte yandan takımların diskalifiye edilip edilmeyeceği, komite kararının ardından belli olacak.

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