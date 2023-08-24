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Erzincan'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Erzincan'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Erzincan'da kontrolden çıkan 2 araç kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

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Kaza, Erzincan merkez Yeni Mahalle 310 sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 24 ABK 022 plakalı otomobil ile 24 BD 189 plakalı otomobil yol üzerinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kaldırıma çıkan araçlarda 3 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

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