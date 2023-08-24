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Kocaeli'nde uyuşturucu operasyonu! 35 kök kenevir ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kocaeli'nde uyuşturucu operasyonu! 35 kök kenevir ele geçirildi

Kocaeli'nde jandarma ekiplerinin bir şüphelinin ikametine yaptığı operasyonda 35 kök kenevir bitkisi, uyuşturucu madde ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

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Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışmalarını yürütüyor. Ekipler, Karamürsel ilçesinde bir şüphelinin evinin bahçesinde 35 kök kenevir bitkisi evin içinde ise 15 gram esrar, 8 gram metamfetamin, 3 sentetik ecza, 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı, ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 63 fişek ve bıçak ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken olayla ilgili ev sahibi gözaltına alındı. İfadesi alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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