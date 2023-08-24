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Ogün Temizkanoğlu Galatasaray'ı uyardı: Çok çok zorlanacağı bir yer

Ogün Temizkanoğlu Galatasaray'ı uyardı: Çok çok zorlanacağı bir yer

TRT Spor'da yorumculuk yapan eski futbolcu Ogün Temizkanoğlu, Galatasaray'ın 3-2 kazandığı Molde maçını değerlendirdi. Temizkanoğlu, "Galatasaray'ın en zayıf noktası orta saha" dedi.

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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi Play-Off ilk maçında Molde deplasmanına çıktı. Geriye düşmesine rağmen maçı kazanmayı başaran sarı-kırmızılılar, Norveç'tan 3-2'lik galibiyetle döndü ve tur için büyük bir avantaj elde etti.

TRT Spor'da yorumculuk yapan eski futbolcu Ogün Temizkanoğlu, Okan Buruk'un tercihlerini ve oyuncuların ortaya koydukları performansı değerlendirdi.

Berkan ve Kerem'in performansını eleştiren Temizkanoğlu, "Bugün aksayan yer çok fazlaydı. Şu anda 3-2 galip geldi tebrik ediyoruz ama konuşmak gerekiyor. Galatasaray'ın bu oyun anlayışı içerisinde gruplara kaldığı takdirde çok çok zorlanacağı bir yer" dedi. 

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