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Kuraklık domuzları da vurdu! Aç kalan domuz sürüsü şehre indi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kuraklık domuzları da vurdu! Aç kalan domuz sürüsü şehre indi

Denizli'de yüksek sıcaklıklardan dolayı başlayan kuraklık hayvanları da etkiledi. Aç kalan domuz sürüsü şehir merkezine indi. Bir sitenin önündeki çöp bidonlarını devirerek yiyecek aradı.

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Yerleşim merkezinin etrafı ormanlarla çevrili olan Denizli’de, yaban hayvanlarının kent merkezine indiği görüntüler daha çok yaşanmaya başladı.

Bu sabaha karşı Merkezefendi ilçesine bağlı Gerzele Mahallesi 511 Sokakta ortaya çıkan domuz sürücü, bir sitenin önündeki çöp kovalarını devirerek yiyecek aradı.

Yaşanan kuraklık nedeniyle doğada yiyecek bulmakta zorlanan domuz sürüsünün, çöpleri karıştırdığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

9 domuzdan oluşan sürünen gayet tavırlar sergilediği görüntüde, çöp bidonlarını deviren domuzların buldukları yiyecekleri yedikleri, bazılarının ise site bahçesine girip çıktığı anlar yer aldı.

İnsanlardan çekinmeden sürü halinde gezen ve yiyecek arayan domuzlar, sık rastlanmaya başlayan bir manzara ortaya çıkardı.

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