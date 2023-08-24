Jandarma kaçakçılara geçit vermiyor! Datça’da kaçak elektronik sigara operasyonu
Muğla Datça'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yüklü miktarda kaçak elektronik sigara ele geçirildi.Abone ol
Datça İlçesi İskele Mahallesinde H.A.F. isimli şüpheli kaçak elektronik sigara satmak amacıyla müşteri arayışında olduğu bilgisinin alınması üzerine Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ve Datça İlçe Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi.
Yapılan operasyonda, 89 adet meyve aromalı elektronik sigara ele geçirildi. Datça Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen operasyon ile ilgili adli işlemlerin başlatıldığı açıklandı.