BIST 7.735
DOLAR 27,22
EURO 29,63
ALTIN 1.681,11
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Jandarma kaçakçılara geçit vermiyor! Datça’da kaçak elektronik sigara operasyonu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Jandarma kaçakçılara geçit vermiyor! Datça’da kaçak elektronik sigara operasyonu

Muğla Datça'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yüklü miktarda kaçak elektronik sigara ele geçirildi.

Abone ol

Datça İlçesi İskele Mahallesinde H.A.F. isimli şüpheli kaçak elektronik sigara satmak amacıyla müşteri arayışında olduğu bilgisinin alınması üzerine Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ve Datça İlçe Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonda, 89 adet meyve aromalı elektronik sigara ele geçirildi. Datça Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen operasyon ile ilgili adli işlemlerin başlatıldığı açıklandı.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD gerilimi fırsata çevirdi Tayvan bahane silah satışı şahane
ABD gerilimi fırsata çevirdi Tayvan bahane silah satışı şahane
Yolcu otobüsüne silah ve uyuşturucuyla bindi! Aramalarda yakayı ele verdi
Yolcu otobüsüne silah ve uyuşturucuyla bindi! Aramalarda yakayı ele verdi
Denizli'de 3 gündür aranan kayıp adam kayalıklarda ölü olarak bulundu!
Denizli'de 3 gündür aranan kayıp adam kayalıklarda ölü olarak bulundu!
Trabzonspor, Aras Kargo ile sponsorluk anlaşmasını yeniledi
Trabzonspor, Aras Kargo ile sponsorluk anlaşmasını yeniledi
Sultanbeyli'de polis ekiplerinden uyuşturucu operasyonu! Hem aracında hem evinden uyuşturucu madde çıktı
Sultanbeyli'de polis ekiplerinden uyuşturucu operasyonu! Hem aracında hem evinden uyuşturucu madde çıktı
İstanbul metrolarında yürüyen merdiven ve asansör sorunu devam ediyor!
İstanbul metrolarında yürüyen merdiven ve asansör sorunu devam ediyor!
Kırklareli'nde Kayalıköy Barajı'nın su seviyesi yüzde 20'ye düştü!
Kırklareli'nde Kayalıköy Barajı'nın su seviyesi yüzde 20'ye düştü!
TFF açıkladı: Süper Lig'de yarı otomatik ofsayt sistemine geçilecek
TFF açıkladı: Süper Lig'de yarı otomatik ofsayt sistemine geçilecek
Rusya'dan resmi açıklama: Düşen uçakta Wagner'in kurucusu Prigojin öldü
Rusya'dan resmi açıklama: Düşen uçakta Wagner'in kurucusu Prigojin öldü
Elazığ'da cip ile otobüs çarpıştı! Hurdaya dönen araçta 1’i ağır 3 kişi yaralandı
Elazığ'da cip ile otobüs çarpıştı! Hurdaya dönen araçta 1’i ağır 3 kişi yaralandı
Tekirdağ bağlarında üzüm hasadı başladı!
Tekirdağ bağlarında üzüm hasadı başladı!
Devlet korumasındaki 319 genç bu yıl üniversiteli oldu!
Devlet korumasındaki 319 genç bu yıl üniversiteli oldu!