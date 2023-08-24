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Yolcu otobüsüne silah ve uyuşturucuyla bindi! Aramalarda yakayı ele verdi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Yolcu otobüsüne silah ve uyuşturucuyla bindi! Aramalarda yakayı ele verdi

Kütahya'da yolcu otobüsünde yapılan aramada bir yolcunun üzerinde 150 gram bonzai ile ruhsatsız tabanca ve 52 fişek ele geçirildi.

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Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çerçevesinde çalışma başlattı. Ekipler tarafından ilden geçecek olan yolcu otobüsü il girişi PTS noktasında durdurularak içerisindeki Y. M. isimli şahsın yapılan kontrollerinde, 3 paket halinde toplam 150 gram bonzai ile ruhsatsız tabanca ve 52 fişek ele geçirildi. Şahıs adli makamlara çıkartılmak üzere gözaltına alındı.

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