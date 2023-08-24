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Denizli'de 3 gündür aranan kayıp adam kayalıklarda ölü olarak bulundu!

Denizli'de 3 gündür aranan kayıp adam kayalıklarda ölü olarak bulundu!

Denizli'nin Güney ilçesinde 3 gündür kayıp olarak aranan 36 yaşındaki adam ekiplerin insansız hava aracıyla yaptığı aramada kayalıklarda ölü olarak bulundu.

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Edinilen bilgiye göre; Denizli’nin Güney ilçesine bağlı Ertuğrul Mahallesi’nde ikamet eden Hüseyin Gür (36), 21 Ağustos Pazartesi günü, ikamet ettiği adresten ayrılarak bir daha geri dönmedi.

İhbar üzerine ilçe ve mahalle çevresinde jandarma, AFAD, AKUT ekiplerince arama çalışması başlatıldı. İnsansız hava acı ve arama köpeklerinin de kayıldığı arama çalışmalarında, drone ile havadan bakıldığı sırada Hüseyin Gür’ün cansız bedeni mahalle yakınlarında bulunan kayalıklar üzerinde bulundu.

Yapılan olay yeri çalışmaları ardından Gür’ün cenazesi ilçe hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan Gür’ün psikolojik sorunlarının bulunduğu ve bu rahatsızlık çerçevesinde yaşamına son verdiği öne sürüldü.

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