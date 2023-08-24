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Elazığ'da cip ile otobüs çarpıştı! Hurdaya dönen araçta 1’i ağır 3 kişi yaralandı

Elazığ'da cip ile otobüs çarpıştı! Hurdaya dönen araçta 1’i ağır 3 kişi yaralandı

Elazığ'da direksiyon hakimiyetini kaybeden cip ve yolcu otobüsü çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

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Kaza, Yemişlik TOKİ girişindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 BK 303 plakalı cip ile 23 ADM 488 plakalı şehir içi yolcu otobüsü çarpıştı. Kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından kentteki farklı hastanelere kaldırıldı. Jandarma kaza ile ilgili inceleme yaptı.

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