Fenerbahçe, Dominik Livakovic'i resmen açıkladı! İstanbul'a geliş tarihi netleşti

Fenerbahçe, Dominik Livakovic transferini resmen duyurdu. Sarı-Lacivertliler başarılı eldivenin bugün İstanbul'a geleceğini bildirdi.Abone ol
Süper Lig devi Fenerbahçe üst üste transferlerle kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Sarı-lacivertliler kaleci arayışında mutlu sona ulaştı. Fenerbahçe, Dominik Livakovic transferini resmen duyurdu. Yeni kalecinin sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer görüşmeleri için bugün İstanbul'a geleceği bildirildi.
Fenerbahçe'nin yaptığı açıklama şu şekilde:
"Kulübümüz, profesyonel futbolcu Dominik Livakovic'in transferi konusunda futbolcu ve kulübü Dinamo Zagreb ile prensip anlaşmasına varmıştır.
Futbolcu sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için bugün İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."