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Bayburt'ta feci kaza! 2 otomobil birbirine girdi: 11 yaralı

Bayburt'ta feci kaza! 2 otomobil birbirine girdi: 11 yaralı

Bayburt'ta seyir halindeyken kontrolden çıkan 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, M.S., idaresindeki 25 LV 270 plakalı otomobil, Bayburt- Erzurum kara yolu Kop Dağı Geçidi'nin Şehitlik mevkiinde N.B. yönetimindeki 06 BMM 207 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri ile ambulans helikopter sevk edildi. Kazada, sürücüler ile 9 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Bayburt Devlet Hastanesi ile Erzurum'daki hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralılardan 1'i ambulans helikopterle Erzurum'daki hastaneye ulaştırıldı.

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