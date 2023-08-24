BIST 7.602
DOLAR 27,19
EURO 29,55
ALTIN 1.674,53
HABER /  DÜNYA

22 yıldır kayıp olan bir kişinin Avusturya Alpleri'nde cesedi bulundu

22 yıldır kayıp olan bir kişinin Avusturya Alpleri'nde cesedi bulundu

Avusturya'nın en hızlı eriyen buzulu olarak kabul edilen Avusturya Alpleri'ndeki Schlatenkees Buzulu'nda, bir dağ rehberi yaklaşık 22 yıl önce öldüğü düşünülen bir kişinin cesedini buldu.

Abone ol

BBC'nin haberine göre, Avusturya polisi, bir dağ rehberinin geçen hafta Avusturya'nın Tiron eyaletine bağlı bölgede 2 bin 900 metre yükseklikte bir erkek cesedi bulduğunu açıkladı.

Polisin cesedi taşımak için helikopter naklettiği bölgede ayrıca, içinde banka kartı ve ehliyet bulunan bir sırt çantası da bulundu.

İlk incelemelere göre, öldüğünde 37 yaşında olduğu tahmin edilen şahsın Avusturyalı olduğu ve 2001'de Schlatenkees Buzulu'nda kaza geçirdiği düşünülüyor.

BBC'ye konuşan Avusturya polis sözcüsü Christian Viehweider, cesedin kesin kimlik tespitinin birkaç hafta alacağını aktardı.

Viehweider, haziran ayında aynı buzulda bulunan bir diğer cesede atfen, "Bir buzulda bu kadar kısa bir süre içinde bu tür iki keşfin olması oldukça sıra dışı" dedi.

1964'te kaybolan 45 hala araniyor

1964'den beri, Avusturya Alpleri'nde kaybolan 45 kişinin hala bulunamadığı belirtiliyor.

Avusturya Alp Kulübü, 2021-22 raporunda buzul erimelerine ilişkin, Avusturya'da kaydedilen en büyük erimenin Schlatenkees Buzulu'nda gözlemlendiğini açıklamıştı.

Nisan ayında Kulüpten yapılan açıklamada, ülkedeki buzul erimesinin 1981'den bu yana en büyük erime olduğu kaydedilmişti.

Buzulların hızla erimesiyle bölgeye tırmananlar zaman zaman cesetlerle karşılaşabiliyor.

Haziran ayında bir dağcı, yine aynı buzulda insan kalıntıları bulmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Biden'dan Prigojin'in ölümü ile ilgili açıklama: Şaşırmadım
Biden'dan Prigojin'in ölümü ile ilgili açıklama: Şaşırmadım
Putin, Rus askerlerine seslendi: Sizlerle gurur duyuyorum
Putin, Rus askerlerine seslendi: Sizlerle gurur duyuyorum
Rusya'dan düşen uçakla ilgili açıklama: Prigojin dahil 10 kişi öldü
Rusya'dan düşen uçakla ilgili açıklama: Prigojin dahil 10 kişi öldü
Güney Kore 6 yıl sonra ilk kez hava saldırısı tatbikatı gerçekleştirdi
Güney Kore 6 yıl sonra ilk kez hava saldırısı tatbikatı gerçekleştirdi
ABD'den açıklama: Prigojin'in ölüp ölmediği henüz doğrulanmadı
ABD'den açıklama: Prigojin'in ölüp ölmediği henüz doğrulanmadı
Bruma, 4 yıl sonra yeniden milli takıma çağrılabilir
Bruma, 4 yıl sonra yeniden milli takıma çağrılabilir
AB'den Ukrayna'nın üyeliğiyle ilgili flaş açıklama!
AB'den Ukrayna'nın üyeliğiyle ilgili flaş açıklama!
Putin'in yıllar önce verdiği röportaj yeniden gündem oldu: Affetmeyeceğim tek bir şey var
Putin'in yıllar önce verdiği röportaj yeniden gündem oldu: Affetmeyeceğim tek bir şey var
Galatasaray deplasmanda Molde'yi 3-2 mağlup etti
Galatasaray deplasmanda Molde'yi 3-2 mağlup etti
Bakan Yerlikaya: Çanakkale'deki orman yangınına müdahale aralıksız sürüyor
Bakan Yerlikaya: Çanakkale'deki orman yangınına müdahale aralıksız sürüyor
Dışişleri Bakanı Fidan: Türkiye'nin Türkmenlere desteği devam edecek
Dışişleri Bakanı Fidan: Türkiye'nin Türkmenlere desteği devam edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çanakkale'de yangının yayılması durdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çanakkale'de yangının yayılması durdu