Rusya'dan düşen uçakla ilgili açıklama: Prigojin dahil 10 kişi öldü

Rusya, Rus paralı asker grubu Wagner’in lideri Yevgeniy Prigojin'in de içinde bulunduğu uçağın düştüğünü ve Prigojin dahil 10 kişinin öldüğünü bildirdi. Yaşanan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı, geçtiğimiz aylarda darbe kalkışması yapan Wagner'in komutanı Yevgeniy Prigojin ile ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Rusya Sivil Havacılık Kurumu: Prigojin de öldü

Prigojin’in de yolcu listesinde olduğu özel jet Rusya’nın başkenti Moskova yakınlarında düştü.

Rusya Sivil Havacılık Kurumu, Moskova'nın kuzeyinde meydana gelen özel jet kazasında, aralarında Rus paralı asker grubu Prigojin'in de olduğu 10 kişinin yaşamlarını yitirdiğini bildirdi.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya)'nın yaptığı yazılı açıklamada, Tver’de 10 kişinin öldüğü özel jet kazasının nedenlerini soruşturmak için özel bir komisyonun kurulduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor

Düşen Embraer 135 tipi özel jetin "MNT-Aero” adlı taşımacılık şirketine ait olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, kazaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Öte yandan Rus haber ajansı RİA Novosti’nin Rusya Acil Durumlar Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, uçağın enkazında 8 kişinin cesedine ulaşıldığı belirtildi.

Wagner’e yakınlığıyla bilinen bazı Telegram kanallarında, uçakta Prigojin’in yardımcısı Dmitry Utkin’in de bulunduğu ve uçağın Rus ordusuna ait savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü öne sürülüyor.

Wagner’in 24 saat süren isyanı

Rusya'nın Ukrayna Savaşı’nda cephede aktif rol alan Wagner lideri Prigojin, 23 Haziran’da Rus ordusunu Wagner kamplarına saldırı düzenlemekle suçlayarak isyan başlatmıştı.

Wagner savaşçıları, Prigojin’in emriyle Rusya’nın güneyindeki Rostov’dan başkent Moskova’ya silahlı yürüyüş başlatmıştı.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov’un istifasını isteyen Prigojin, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun arabuluculuğunda isyanı 24 saat sonra geri çekilmişti.

Kremlin Sarayı, isyanın ardından Wagner’in Rusya’daki faaliyetlerine son verileceğini ve Wagner savaşçılarının Belarus’taki bir üsse yerleştirileceğini duyurmuştu.