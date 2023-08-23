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Bruma, 4 yıl sonra yeniden milli takıma çağrılabilir

Bruma, 4 yıl sonra yeniden milli takıma çağrılabilir

Fenerbahçe'den 6.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Portekiz'in Braga takımına transfer olan Bruma, ülkesinde sezona fırtına gibi başladı. 28 yaşındaki yıldız, milli takıma da yeniden göz kırptı.

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Fenerbahçe'den Braga'ya 6.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Bruma, Portekiz'de sezona müthiş başladı.

Yeni sezonda çıktığı 4 resmi maçta 3 gol, 1 asistlik performans sergileyen 28 yaşındaki futbolcu, Portekiz Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Martinez'in gözüne girdi. Martinez, Bruma'yı aday kadroya davet etmeyi düşünüyor.

4 SENE SONRA GERİ DÖNÜYOR

Bruma'nın, Portekiz'in eylül ayında oynayacağı Slovakya ve Lüksemburg maçlarında kadroda olması bekleniyor. Böylece Bruma, 4 sene sonra yeniden milli formayı giyecek.

Portekiz Milli Takımı'nda son olarak 14 Kasım 2019 tarihinde forma giyen Bruma, milli formayla 9 kez sahaya çıktı. 28 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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