Eskişehir'de de orman yangını! Karayolu trafiğe kapatıldı

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde bir tarlada yakılan anız ateşi, ormana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler, havadan ve karadan müdahaleye başladı.

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Oynaş Mahallesi mevkisindeki bir tarlada yakılan anız ateşi, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı.

Çam ağaçlarının ağırlıklı olduğu ormanda alevler, kısa sürede büyüdü. İhbar sonrası Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Bölgeye sevk edilen 200 kişilik personel, arazözlerle, çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. 3 helikopter ve yangın söndürme uçağı da çalışmalara destek veriyor. Ekipler, alevlerin ormana yayılmasını engellemeye çalışıyor.

"Her yere su yetişmiyor"

Kendi imkanlarıyla getirdikleri küçük su tankeriyle yangına müdahale eden köylüler, alevlerin yayılmasını engellemeye çalışıyor. Suyun yetmediği yerlerde ise köylüler, evlerinden getirdikleri küreklerle ve alevlerin üzerine ayaklarıyla basarak söndürmeye çalışıyor. Köylüler Ahmet Yılmaz, yangını duyar duymaz toplanarak geldiklerini ifade ederek, "Yangını söndürme çalışmalarına destek veriyoruz. Ancak her yere su yetişmiyor. Biz de evden getirdiğimiz küreklerle yangının üzerine toprak atıp söndürmeye çalışıyoruz" dedi.

Eskişehir-Afyonkarahisar yolu trafiğe kapatıldı

Eskişehir’de çıkan orman yangına müdahale devam ederken, Afyonkarahisar’ı Seyitgazi ilçesi üzerinden Eskişehir’e bağlayan karayolu güvenlik gerekçesiyle ulaşıma kapatıldı.