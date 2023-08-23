İsmail Kartal, merak edilen o soruya yanıt verdi

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Twente maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında Altay Bayındır ve Dominik Livakovic'in durumu hakkında açıklamalar yaptı.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sarı lacivertli takımın yarın UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Twente ile oynayacağı maç öncesi bir basın toplantısı düzenledi.

Altay'ın durumu netleşmedi

Kartal, Manchester United için Atina'da sağlık kontrolünden geçen ve İngiliz devine transfer olması beklenen Altay Bayındır'ın durumunun netleşmediğini belirtti. Sarı lacivertli takımın hocası, Dinamo Zagreb kalecisi Dominik Livakovic için de "Livakovic konusu da şu an tamamen kulübümüzün tasarrufunda. Şu anda bir şey söylemem doğru olmaz." ifadelerini kullandı.

İsmail Kartal'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Son oynadığımız Samsunspor maçından sonra 3-4 günde bir maç trafiği yaşıyoruz. Twente hareketli ve genç bir takım, koşan bir takım. Hollanda futbolunun temelindekileri modern Futbol eşliğinde yapmaya çalışıyor. Yarın maç bizim için çok çok önemli. Burada ikinci maç öncesi avantajlı bir skor elde etmek istiyoruz."

"Sakat oyuncularımız var. Bu sakat oyuncularımız gücümüzü rotasyon açısından azaltıyor. Bazılarının durumu bu akşam belli olacak ve yapılacak testlerin ardından oynayıp oynamayacaklarına karar vereceğiz"

"Sakatlarımız 10 gün içinde toparlanabiliyorlar"

"Kas yorgunluğunu tespit etme durumunu 3 sene önce bir Anadolu kulübünde keşfettik ve denedik. Fenerbahçe'de de bunun olduğunu biliyorduk. Buna iki yenilik kattık. Termal kamerayla futbolcuların kas yorgunluğuna bakıyoruz ve onları not ediyoruz. Futbolcularımızın yorgun olup olmadığından, gece kaç saat uyuduğuna kadar bu işin içine girdik. Antrenmanlarda buna göre yükleme yaparak sakatlık riskini minimuma indiriyoruz. Geldiğimiz nokta itibariyle sakatlarımız 10 gün içinde toparlanabiliyorlar."

"Maçın gidişatı ve rakibin hamlelerine göre değişiklikler yapıyorum. Samsunspor maçında da Umut Nayir'in oyuna girmesi gerekiyordu. Öyle bir zeminde önde top tutmak adına Umut'u tercih ettim."

"Yerli, yabancı fark etmez"

"Ligde 3 yerli kuralı var diye 3 oyuncu ile çıkmak durumunda değiliz, daha fazla yerli oyuncu ile oynayabiliriz. Her maçın stratejisi, her maçın hikayesi başka. Twente ile de yarın bambaşka bir maça çıkacağız. En uygun oyuncular, en hazır oyuncular kimse, o maçın stratejisine göre o oyuncuları seçeriz. Yerli, yabancı fark etmez."

"Stoperdeki sakatlıklar nedeniyle iki maçta bir farklı stoperler kullanmak zorunda kaldık defansta. Oyun felsefemizi oturttuğumuz için çok fazla bir problem olmuyor."

"Oosterwolde için karar vereceğim"

"Jayden Oosterwolde sürekli bir gelişme içerisinde. Bizim takımımızın bir oyun planı var. Bu plan içerisinde gelişme kaydediyor. Yarınki maçta da oynayıp oynamayacağına bu akşam karar vereceğim. Fred'in sakatlığı yok. Yorulduğu için oyundan aldık."