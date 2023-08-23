Halk inim inim inliyor, Faik Öztrak Konya havası çalıyor! CHP'LİLER bile isyanda!

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Mehmet Özışık ve Erem Şentürk, Faik Öztrak'ın geçtiğimiz gün yaptığı 'Konya'yı alacağız' açıklamalarını değerlendirdi.

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Bu aralar vatandaşın tek derdi geçim sıkıntısı. Fiyatlar almış başını gitmiş. Pazar - market fiyatları halkın cebini yakıyor. Tabiri caizse halk inim inim inliyor. Herkes politikacıların ağzından ekonomi ile ilgili açıklamalar beklerken, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak 2024 yerel seçimlerini işaret ederek adeta Konya Havası çaldı ve 'Konya'yı da alacağız' şeklinde bir ifade kullandı. Hani şu Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Hollanda'dan büyük bir ülke' dediği Konya... Öztrak'ın bu açıklaması, sadece iktidar tarafını güldürmekle kalmadı, CHP'lileri bile kızdırdı. Gazeteci Ahmet Hakan da köşesinde "Hanya, Konya falan derken İzmir elden gitmesin de" diyerek Öztrak'ı tiye aldı. Nitekim Fatih Altaylı da "partinin çaycısı konuşsa daha etkili olur. Hatta bir kedileri vardı Şerafettin, o miyavlasın, daha çok dinlenir" diyerek Faik Öztrak'ı bombaladı. Öztrak'ın bu açıklamalarını Hadi Özışık, Mehmet Özışık ve Erem Şentürk ile birlikte değerlendirdi.