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Elazığ'da motosikletli maganda herkesin canını hiçe saydı! Motosikleti yatarak sürdü

Elazığ'da motosikletli maganda herkesin canını hiçe saydı! Motosikleti yatarak sürdü

Elazığ'da yolda seyir halindeki motosikletini yatarak süren bir trafik magandası trafiği tehlikeye attı. O anlar başka bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

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Olay, Güney Çevre Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaskı ve koruyucu elbisesi olamayan bir sürücü, seyir halindeyken 23 AEA 141 plakalı motosikletinin üzerine uzandı.

Yatarak motosiklet kullanan sürücü, hem kendini hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye attı. Tehlikeli yolculuğu gören bir araç sürücüsü ise o anları araç kamerasıyla kaydetti.

Görüntüde, sürücünün yüzüstü yatarak motosikleti kullandığı ve rampa aşağı hızla ilerlediği görüldü. Bir süre bu şekilde seyreden motosikletli gözden kayboldu.

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