ZBEÜ enerjisini yeşil enerji kaynaklarından sağlayan ilk üniversite olacak!

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İle enerji firması arasında yeşil enerji ve karbon emisyonu azaltımı alanında iş birliği protokolü imzalandı.

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Rektör Yardımcısı Hakan Kutoğlu, "Yeşil üniversite sertifikası ile sertifikalandırılacağız. Enerjisini tamamen yeşil enerji kaynaklarından sağlayan ilk üniversite konumunda olacağız" ifadelerine yer verdi.

İmzalanan protokolle, üniversitenin elektrik tüketimine ilişkin karbon emisyonunu azaltmak ve yeşil enerji kaynaklarını kullanımını artırmak hedefleniyor. Enerji firması tarafından üniversiteye karbon emisyon sertifikaları veya yeşil enerji sertifikaları tedarik edilmesi taahhüt ediliyor.

Protokol, çevre ile ilgili sürdürülebilirlik ve yeşil enerji kullanımının teşvik edilmesi amacıyla atılan önemli bir adım olarak dikkat çekiyor. Enerji dağıtım firması ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, yeşil enerjiye geçiş ve karbon emisyonlarını azaltma konularında işbirliği yaparak, çevre dostu bir enerji geleceğine katkı sağlamayı hedefleniyor.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Kutoğlu, "Cumhurbaşkanımız 2021 yılında Türkiye Cumhuriyeti adına Paris İklim Sözleşmesi'ne imza atmıştı. Ülkemizde 2053 yılına karbon ayak izinin karbon emisyonunun azaltılması yönünde politikalar uygulayacağını deklare etmişti. Bu anlamda hem gerekli bakanlıklarımız hem su havzalarının korunmasının hem karbon emisyonunun azaltılması yönünde çalışmalar yapılıyor. Bunun yanında da yeşil enerji yada diğer adıyla temiz enerji kaynaklarının artırılması yönünde bakanlıklarımız çalışmalar yürütüyor. Üniversiteler de bu anlamda başat kurumlardan birisi olması gerekiyor. Devletimizin politikalarına destek vermek anlamında. Bu anlamda biz gerek Türkiye'de yeşil enerji sağlayan kurumlara destek olmak amacıyla hem de üniversitemizin karbon ayak izini azaltılarak çevreci üniversite konumunu korumak, yeşil kampüs konumunu korumak adına hizmet aldığımız elektrik dağıtım şirketiyle yeşil enerji anlaşması yaptık. Bu anlamda yeşil üniversite sertifikası ile sertifikalandırılacağız. Enerjisini tamamen yeşil enerji kaynaklarından sağlayan ilk üniversite konumunda olacağız. Hepimizin tabi ki bir yandan devletimizin iklim politikalarına destek verme anlamında çaba göstermemiz gerekiyor. Aynı zamanda topluma ve çevreye karşı da sosyal sorumluluğumuzu yerine getirmemiz gerekiyor. Biz de bu anlamda üniversite yönetimi olarak rektörümüzün vizyonuyla böyle bir çalışma içerisine girdik. İnanıyoruz ki bu anlaşma diğer üniversitelerimize ve Türkiye'deki diğer kurumlara da örnek teşkil edecektir" ifadelerine yer verdi.