Malatya'da iki araç kafa kafaya çarpıştı! 6 kişi yaralandı

Malatya Battalgazi'de kontrolden çıkan iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

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Kaza, 12.30 sıralarında Battalgazi ilçesi Alacakapı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Atatürk Caddesi üzerinde seyir halinde olan A. K. idaresindeki 44 AAE 802 plakalı araç ile H. P. yönetimindeki 44 FF 719 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada A.K.,T.K.,Y.E.K.,Y.K.K., Y.K. ile A.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği kazada yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.