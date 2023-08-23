BIST 7.671
DOLAR 27,21
EURO 29,57
ALTIN 1.677,34
HABER /  GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırım mesajı! "Serbest bırakılmalılar" dedi, Karadeniz uyarısı yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan; Üçüncü Kırım Platformu Liderler Zirvesi'ne video mesaj gönderdi. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünden yana olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırım'ın Ukrayna'nın bir parçası olduğunu ifade etti.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3’üncü Kırım Platformu Liderler Zirvesi'ne bir video mesaj gönderdi. Erdoğan, Kırım Platformu’nun 3. Zirvesinde video mesaj yoluyla hitap etmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti. Erdoğan, Ukrayna’nın bayrak gününü tebrik etti.

Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve egemenliğinden yana Türkiye’nin tavrını muhafaza ettiklerini belirten Erdoğan, “Kırım davasının barışçıl yollardan daha etkin bir şekilde savunulması amacıyla tesis edilen bu platformun Kırım konusunda vermek istediğimiz mesajlara güç katacağına inanıyorum. Kırım'ın ilhakını tanımayan Türkiye bu adımın gayrimeşru olduğunu ilk günden beri kararlılıkla savunmaya devam ediyor. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğinden yana tavrımızı da muhafaza ediyoruz.

"Beklentimizi tekrarlıyorum"

-Kırım'ın Ukrayna'nın bir parçası olduğunu, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere her platformda dile getiriyoruz. Kırım’ın yerli halklarından olan Kırım Tatar Türkü soydaşlarımızın güvenlik ve esenliğinin temini de önceliklerimiz arasındadır. Bu vesileyle gözaltında bulunan Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Neriman Celal ve arkadaşlarının serbest bırakılmalarına dair beklentimizi tekrarlıyorum.

-Hep söylediğim gibi savaşın kazananı, barışın da kaybedeni olmaz. Bu anlayışla yaklaşık 2 senedir devam eden savaşın adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesi gerektiğine dair kanaatimizi koruyoruz. Bu süreçte akan kanın durması, en azından tarafların müzakere masasına hazırlanması için iletişim kanallarının açık tutulması adına yoğun çaba harcıyoruz” diye konuştu.

"Karadeniz'deki sükunete zarar verecek her türlü adımdan uzak durulmalı"

‘Karadeniz girişiminin canlandırılması için çalışmalarımız sürüyor’  diyen Erdoğan, “Bu süreçte gerilimi daha fazla artıracak, Karadeniz'deki sükunete zarar verecek her türlü adımdan uzak durulması gerektiğine inanıyoruz. Barışın tesisi doğrultusunda kolaylaştırıcılık ve ara buluculuk gayretlerimizi yılmadan yorulmadan devam kararlılığındayız. Savaşın sona ermesi ve Karadeniz havzasının yeniden huzur ve istikrara kavuşması sadece bölgeye değil tüm dünyaya nefes aldıracaktır. Kırım dahil Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne desteğimizi yineliyor, bölgemizin En kısa zamanda barış iklimine tekrar kavuşmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Elazığ'da kazı çalışmalarında bin yıllık olduğu düşünülen saray mutfağı bulundu
Foto Galeri Elazığ'da kazı çalışmalarında bin yıllık olduğu düşünülen saray mutfağı bulundu Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Devlet Bahçeli'den Çanakkale'deki orman yangınlarıyla ilgili iddiaya sert çıktı: Sefil ve şerefsiz bir bühtandır
Devlet Bahçeli'den Çanakkale'deki orman yangınlarıyla ilgili iddiaya sert çıktı: Sefil ve şerefsiz bir bühtandır
Bakan Yusuf Tekin yeni eğitim ve öğretim yılında hayata geçecek uygulamaları açıkladı
Bakan Yusuf Tekin yeni eğitim ve öğretim yılında hayata geçecek uygulamaları açıkladı
Yunanistan'a geçmeye çalışan 13 kişi yakalandı!
Yunanistan'a geçmeye çalışan 13 kişi yakalandı!
Serena Williams ikinci kez anne oldu
Serena Williams ikinci kez anne oldu
Elazığ'da uyuşturucu tacirleri kıskıvrak yakalandı! 6 kişi gözaltın alındı
Elazığ'da uyuşturucu tacirleri kıskıvrak yakalandı! 6 kişi gözaltın alındı
CHP'den Ali Babacan'a 'CHP tek başına seçim kazanması mümkün mü?' yanıtı
CHP'den Ali Babacan'a 'CHP tek başına seçim kazanması mümkün mü?' yanıtı
Yusuf Tekin açıkladı liselerde de sınıfta kalma olacak mı?
Yusuf Tekin açıkladı liselerde de sınıfta kalma olacak mı?
MEB duyurdu 1. sınıflar okula ne zaman başlayacak?
MEB duyurdu 1. sınıflar okula ne zaman başlayacak?
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'ta temaslarını sürdürüyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'ta temaslarını sürdürüyor
Özel Halk Otobüsleri Birliği’nden 65 yaş üstü ücretsiz taşıma hizmeti için yeni teklif! Yaş sınırını yükseltiler
Özel Halk Otobüsleri Birliği’nden 65 yaş üstü ücretsiz taşıma hizmeti için yeni teklif! Yaş sınırını yükseltiler
Kabe’de şiddetli yağış ve fırtınası "Süper Hücre" vurdu
Kabe’de şiddetli yağış ve fırtınası "Süper Hücre" vurdu
Isparta'da korkunç kaza! Takla atan otomobilde 2'si ağır 4 kişi yaralandı
Isparta'da korkunç kaza! Takla atan otomobilde 2'si ağır 4 kişi yaralandı