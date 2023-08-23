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Isparta'da korkunç kaza! Takla atan otomobilde 2'si ağır 4 kişi yaralandı

Isparta'da korkunç kaza! Takla atan otomobilde 2'si ağır 4 kişi yaralandı

Isparta Yalvaç'ta seyir halindeyken kontrolden çıkan araç takla attı. Meydana gelen kazada trafik kazasında 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.

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Kaza, bugün Isparta’nın Yalvaç ilçesi Bahtiyar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 35 KGD 93 plakalı S.A.K (58) hakimiyetindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kazada sürücü ve otomobilde yolcu olarak bulunan eşi R.K. ve çocukları Ş.A.K. ile M.E.K. yaralandığı belirlendi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan ekiplerin kaza ile ilgili inceleme başlattığı öğrenilirken, Kazada yaralanan Ş.A.K. ve M.E.K’nin hayati tehlikelerinin olduğu ve Isparta Süleyman Demirel  Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

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