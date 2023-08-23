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Çanakkale yangınında TSK helikopterleri, 117 tondan fazla su atımı yaptı!

Çanakkale yangınında TSK helikopterleri, 117 tondan fazla su atımı yaptı!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Çanakkale'deki orman yangınının söndürülmesi amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait 5 helikopterin 65 sortiyle 117 tondan fazla su atımı yaptığını bildirdi.

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MSB'nin sosyal medya hesabından Çanakkale'deki orman yangınına ilişkin yapılan açıklamada, "Çanakkale'deki yangın söndürme çalışmalarına Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de rezerv güç kapsamında aralıksız destek sağlamaya devam ediyor. Bölgede bulunan 3 adet AS-532 tipi helikopter ve 2 adet CH-47 tipi helikopter şu ana kadar 65 sorti yaparak 117 tondan fazla su atımı yaptı." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, helikopterlerin yangın söndürme çalışmaları sırasında çekilen görüntülerine de yer verildi.

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