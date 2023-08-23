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Bingöl depremi sonrası Naci Görür'den çok kritik açıklama! O bölgeyi yine uyardı

Bingöl depremi sonrası Naci Görür'den çok kritik açıklama! O bölgeyi yine uyardı

Bugün saat 11:19'da Bingöl'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür açıklamalarda bulundu. Görür, bu bölge için daha önce açıklama yaptıklarını ifade etti.

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Bugün Bingöl'de bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıklarken, derinliği ise 8.47 km olarak ölçtü. Korkutan deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür açıklamalarda bulundu. 

Bu bölge stres transferlerinin olduğu çok hassas bölge.

Hassas nokta

Prof. Dr. Naci Görür, Twitter'dan şunları söyledi: 

Demirkanat-Kiğı/Bingöl’de 4,0 deprem oldu. Bu bölge stres transferlerinin olduğu bölge. Muhtemelen son transfer 6 Şubat depremleri. Daha önce de açıkladığımız gibi, Erzincan-Karlıova arasında, Karlıova-Bingöl arasında dikkatli olunmasını uyarmıştık. Şimdiki deprem de DAF’ın Göynük koluna paralel batıdaki bir fay zonu içinde meydana geldi. Yeri itibarıyla hassas, özenli olmakta yarar var. Belki de deprem dirençli yerleşim alanları çalışmasına buradan başlamalı. Sevgiyle

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