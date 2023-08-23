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Antalya'da silah kaçakçılarına operasyon! 25 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Antalya'da silah kaçakçılarına operasyon! 25 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Antalya Kepez'de jandarma ekiplerinin bir araca düzenlediği operasyonda 25 adet tabanca şarjörü, 14 adet 9 mm çapında fişek ele geçirildi.

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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda; Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince silah ticareti yapan şüphelilerin yakalanması ve silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Bu çerçevede M.D.S. ve N.T. isimli şahısların ruhsatsız tabancaları Kepez ilçesinde piyasaya sürecekleri yönünde bilgi alınması üzerine şüpheli şahısların kullandıkları araç durduruldu.

Araçta yapılan aramada; 25 adet ruhsatsız tabanca, 25 adet tabanca şarjörü, 14adet 9 mm çapında fişek ele geçirildi. Olayla ilgili adli tahkikatlara başlandığı bildirildi. Şüpheliler ise gözaltına alındı.

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