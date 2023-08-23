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Ordu'da feci kaza! Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü

Ordu'da feci kaza! Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü

Ordu Fatsa'da kontrolden çıkan otomobil ve kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

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Kaza, Madendüzü mevkisi Fatsa-Kumru yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emirhan Uşun'un (26) kullandığı 52 AEA 558 plakalı otomobil ile Y.A. yönetimindeki 41 H 7795 plakalı kamyonet çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansa alındı.

Emirhan Uşun, hastaneye giderken yolda hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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