'Eris' virüsü Türkiye'de görüldü mü? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş açıklamalar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüste dünya genelinde etkili olan yeni varyant 'Eris'in Türkiye'de görülmediğini açıkladı. Bakan Koca, yeni bir 'kapanma'nın söz konusu olmadığını söyledi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüste dünya genelinde etkili olan yeni varyantın Türkiye'de görülmediğini söyledi. Bakan Koca ayrıca son dönemdeki kızamık vakalarıyla ilgili de açıklamada bulundu.

"Covid-19'un "Eris" adlı varyantı Avrupa'da artış gösteriyor. Bizde vaka görüldü mü? Pandemi dönemine döner miyiz" şeklindeki soruya yanıt veren Bakan Koca, "Son günlerde yurt dışında görüldüğüne dair çok yoğun bilgiler var. Türkiyemizde bu ve benzeri varyant görülmedi." dedi.

Tekrar kapanma söz konusu değil

Bakan Koca, "Bu görülen varyantlar sakın bizi asla endişelendirmesin. Ve asla bizim eski kapandığımız dönemlere geçme gibi bir durum söz konusu değil. Hala Covid görülüyor. Bu dönemde giderek mutasyonlarla etkinliği daha da azalan bir varyant dönemi görüyoruz. O nedenle virülansı artan, hastaneye yatışı daha da artıran herhangi bir durum söz konusu değil. Genel korunma tedbirlerimiz gripte nasılsa bundan sonraki süreç de aynı olmalı. Yaşlılarımız, kronik rahatsızlığı olanlar kalabalık ortamlardan, virüs etkisinde olan vatandaşlardan kendilerini korumak için gayret göstermeleri yapılacak uygulamadır" diye konuştu.

Kızamık vakaları

Kızamık vakalarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Koca, "Kızamıkla ilgili göçle vakaların arttığını biliyoruz. Korunmanın en etkili yolu aşı. Aşı ile ilgili bilim kurulunun güncellediği şekilde çocuklarımıza aşıların ihmal edilmemesi önemli." ifadelerini kullandı.

Kızamık vakaları 2-3 ay öncesine göre giderek azaldığını dile getiren Bakan Koca, "Ağırlıklı görülen il yüzde 80 ile İstanbul, sonra Ankara, Gaziantep, Kocaeli ve Diyarbakır." dedi.

Sağlıkta şiddet

Son dönemde artan sağlıkta şiddet olayları için "Güvenlik tedbirleri konusunda İçişleri Bakanlığı ile çalışıyoruz." açıklamasında bulunan Bakan Koca, "Güvenlik görevlisi sayısının artmasını amaçlıyoruz. Potansiyel şiddet durumu söz konusu ise, şiddet eyleminde bulunan kişi ise bunu sistemden gösteriyor olacağız." diye konuştu.

Bakan Koca, Çanakkale merkeze bağlı Damyeri mevkiinde dün öğle saatlerinde başlayıp hızla yayılan yangından şu ana kadar 95 kişinin etkilendiğini, durumu ciddi olan kimsenin bulunmadığını açıkladı.

Mehmet Akif Ersoy Hastanesi'ndeki 21 hastanın Erzin ve Lapseki'deki devlet hastanelerine nakledildiği bilgisini veren Koca, şu an 75 ambulans ve 4 UMKE ekibinin bölgede hazır beklediğini söyledi.