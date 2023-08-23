BIST 7.602
DOLAR 27,19
EURO 29,55
ALTIN 1.675,69
HABER /  GÜNCEL

'Eris' virüsü Türkiye'de görüldü mü? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş açıklamalar

'Eris' virüsü Türkiye'de görüldü mü? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş açıklamalar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüste dünya genelinde etkili olan yeni varyant 'Eris'in Türkiye'de görülmediğini açıkladı. Bakan Koca, yeni bir 'kapanma'nın söz konusu olmadığını söyledi.

Abone ol

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüste dünya genelinde etkili olan yeni varyantın Türkiye'de görülmediğini söyledi. Bakan Koca ayrıca son dönemdeki kızamık vakalarıyla ilgili de açıklamada bulundu.

"Covid-19'un "Eris" adlı varyantı Avrupa'da artış gösteriyor. Bizde vaka görüldü mü? Pandemi dönemine döner miyiz" şeklindeki soruya yanıt veren Bakan Koca, "Son günlerde yurt dışında görüldüğüne dair çok yoğun bilgiler var. Türkiyemizde bu ve benzeri varyant görülmedi." dedi. 

Tekrar kapanma söz konusu değil

Bakan Koca, "Bu görülen varyantlar sakın bizi asla endişelendirmesin. Ve asla bizim eski kapandığımız dönemlere geçme gibi bir durum söz konusu değil. Hala Covid görülüyor. Bu dönemde giderek mutasyonlarla etkinliği daha da azalan bir varyant dönemi görüyoruz. O nedenle virülansı artan, hastaneye yatışı daha da artıran herhangi bir durum söz konusu değil. Genel korunma tedbirlerimiz gripte nasılsa bundan sonraki süreç de aynı olmalı. Yaşlılarımız, kronik rahatsızlığı olanlar kalabalık ortamlardan, virüs etkisinde olan vatandaşlardan kendilerini korumak için gayret göstermeleri yapılacak uygulamadır" diye konuştu.

Kızamık vakaları

Kızamık vakalarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Koca, "Kızamıkla ilgili göçle vakaların arttığını biliyoruz. Korunmanın en etkili yolu aşı. Aşı ile ilgili bilim kurulunun güncellediği şekilde çocuklarımıza aşıların ihmal edilmemesi önemli." ifadelerini kullandı. 

Kızamık vakaları 2-3 ay öncesine göre giderek azaldığını dile getiren Bakan Koca, "Ağırlıklı görülen il yüzde 80 ile İstanbul, sonra Ankara, Gaziantep, Kocaeli ve Diyarbakır." dedi.

Sağlıkta şiddet

Son dönemde artan sağlıkta şiddet olayları için "Güvenlik tedbirleri konusunda İçişleri Bakanlığı ile çalışıyoruz." açıklamasında bulunan Bakan Koca, "Güvenlik görevlisi sayısının artmasını amaçlıyoruz. Potansiyel şiddet durumu söz konusu ise, şiddet eyleminde bulunan kişi ise bunu sistemden gösteriyor olacağız." diye konuştu.

Bakan Koca, Çanakkale merkeze bağlı Damyeri mevkiinde dün öğle saatlerinde başlayıp hızla yayılan yangından şu ana kadar 95 kişinin etkilendiğini, durumu ciddi olan kimsenin bulunmadığını açıkladı.

Mehmet Akif Ersoy Hastanesi'ndeki 21 hastanın Erzin ve Lapseki'deki devlet hastanelerine nakledildiği bilgisini veren Koca, şu an 75 ambulans ve 4 UMKE ekibinin bölgede hazır beklediğini söyledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Gümüşhane Harşit Çayı'nda binlerce balık öldü!
Gümüşhane Harşit Çayı'nda binlerce balık öldü!
Kemerburgaz Kent Ormanı'ndaki göl adeta çöle döndü
Kemerburgaz Kent Ormanı'ndaki göl adeta çöle döndü
Samsun'da asansör boşluğuna düşen inşaat bekçisi feci şekilde can verdi!
Samsun'da asansör boşluğuna düşen inşaat bekçisi feci şekilde can verdi!
Bakanlık önünde 'açım geçinemiyorum diyerek eylem yaptı işin aslı ortaya çıktı
Bakanlık önünde 'açım geçinemiyorum diyerek eylem yaptı işin aslı ortaya çıktı
İstanbul'a su sağlayan barajlar kuruyor!
İstanbul'a su sağlayan barajlar kuruyor!
Merkez Bankası faiz kararı! Ekonomistler kaç puan artış bekliyor?
Merkez Bankası faiz kararı! Ekonomistler kaç puan artış bekliyor?
Hataylı depremzede kadın, huzurevi sakiniyle evlendi
Hataylı depremzede kadın, huzurevi sakiniyle evlendi
Sinop'ta uyuşturucu operasyonu! 100 gram kubar esrar ve 4 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
Sinop'ta uyuşturucu operasyonu! 100 gram kubar esrar ve 4 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
İstanbul'da yanan otomobil kullanılamaz hale geldi!
İstanbul'da yanan otomobil kullanılamaz hale geldi!
Muğla'da kayalıktan düşerek yaralanan kişi kurtarıldı
Muğla'da kayalıktan düşerek yaralanan kişi kurtarıldı
Antalya'da tur minibüsü dehşet saçtı! Önce bariyerlere sonra yaya çarptı: 2 yaralı
Antalya'da tur minibüsü dehşet saçtı! Önce bariyerlere sonra yaya çarptı: 2 yaralı
Rekabet Kurumu'ndan Sahibinden'e büyük ceza
Rekabet Kurumu'ndan Sahibinden'e büyük ceza