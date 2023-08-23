Samsun'da asansör boşluğuna düşen inşaat bekçisi feci şekilde can verdi!

Samsun'da inşaat bekçisi olan 63 yaşındaki bir kişi asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

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Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatlarda bekçi olarak çalıştığı öğrenilen Celalettin Kavas (63), inşaatın asansör boşluğuna düştü.

Yaralanan Kavas, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Celalettin Kavas, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.