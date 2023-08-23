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Muğla'da kamp yapan bir kişi sahilde ölü bulundu!

Muğla'da kamp yapan bir kişi sahilde ölü bulundu!

Muğla Ula'da tek başına kamp yapan bir kişi kamp alanının sahil kısmında vatandaşlar tarafından ölü bulundu.

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Muğla'nın Ula İlçesi Akyaka Mahallesi, Çınar Plajı'na yaklaşık 200 metre mesafede kamp yapan Ahmet Yatağan isimli 74 yaşındaki vatandaş sahil bölümünde ölü bulundu.

Tek başına çadır kurarak kamp yaptığı öğrenilen Yatağan'ın ölümü ile ilgili olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaptı. Yaşlı vatandaşın yüksekten düşme sonucu ölme ihtimali üzerinde duruluyor.
Yaşlı adamın kati ölüm nedenini belirlenmesi amacıyla cenazesi Muğla Yerkesik Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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