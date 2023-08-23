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Dominik Livakovic tamam Fenerbahçe'nin ödeyeceği bonservis belli oldu

Dominik Livakovic tamam Fenerbahçe'nin ödeyeceği bonservis belli oldu

Fenerbahçe ve Dinamo Zagreb, Dominik Livakovic transferi için anlaştı. Fenerbahçe'nin ödeyeceği bonservis de netlik kazandı.

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Fenerbahçe, Dominik Livakovic transferinde mutlu sona ulaştı. Bugün İstanbul'a gelmesi beklenen Dominik Livakovic için Fenerbahçe'nin ödeyeceği bonservis de belli oldu.

9 milyon euro bonservis

Livakovic'in bugün Fenerbahçe için İstanbul'a geleceği haberleri Hırvat basınında yer aldı.

Sports Digitale'in haberine göre; Fenerbahçe ve Dinamo Zagreb, Dominik Livakovic transferi için 9 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı.

Altay Bayındır Manu'ya

Bu arada Fenerbahçe'nin transfer görüşmeleri için izin verdiği Altay Bayındır, Yunanistan'da Manchester United için sağlık kontrollerinden geçti.

Manchester United'ın Bayındır'ı 7 milyon euro karşılığında renklerine bağlayacağı öne sürüldü.

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