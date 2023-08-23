Dominik Livakovic tamam Fenerbahçe'nin ödeyeceği bonservis belli oldu

Fenerbahçe ve Dinamo Zagreb, Dominik Livakovic transferi için anlaştı. Fenerbahçe'nin ödeyeceği bonservis de netlik kazandı.

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Fenerbahçe, Dominik Livakovic transferinde mutlu sona ulaştı. Bugün İstanbul'a gelmesi beklenen Dominik Livakovic için Fenerbahçe'nin ödeyeceği bonservis de belli oldu.

9 milyon euro bonservis

Livakovic'in bugün Fenerbahçe için İstanbul'a geleceği haberleri Hırvat basınında yer aldı.

Sports Digitale'in haberine göre; Fenerbahçe ve Dinamo Zagreb, Dominik Livakovic transferi için 9 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı.

Altay Bayındır Manu'ya

Bu arada Fenerbahçe'nin transfer görüşmeleri için izin verdiği Altay Bayındır, Yunanistan'da Manchester United için sağlık kontrollerinden geçti.

Manchester United'ın Bayındır'ı 7 milyon euro karşılığında renklerine bağlayacağı öne sürüldü.