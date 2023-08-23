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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Çanakkale'deki orman yangınıyla ilgili açıklama

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Çanakkale'deki orman yangınıyla ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çanakkale'de meydana gelen orman yangınında toplam 83 vatandaşın etkilendiğini duyurdu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çanakkale’de meydana gelen orman yangında toplam 83 kişi etkilendi. 14’ü olay yerine görevlendirilen ambulanslarla, 48 kişi ise ayaktan hastanelere ulaştı. Ayrıca tedbir amaçlı Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi 13 palyatif bakım hastası ve göğüs hastalıkları servisinden 8 hasta olmak üzere 21 hastanın ambulanslarla nakli sağlanmıştır. Olay yerine 74 adet ambulans ve 4 UMKE aracı görevlendirilmiştir. Çanakkale ilinde 32 hizmet aracı şoförleriyle beraber görevlendirilmiştir. Yangın söndürme çalışmaları devam etmektedir. Çanakkale halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

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