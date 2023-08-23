O anket şirketi kovuldu! Kemal Kılıçdaroğlu: Bir daha Genel Merkeze girmesinler, iş vermeyin

CHP'de seçim yenilgisinin ardından seçim öncesi CHP'yi uçuran anket şirketleri, seçim sonuçlanınca büyük hayal kırıklığı yaşatmıştı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, o anket şirketlerinden Yöneylem Araştırma'yı Genel Merkez'den kovdu, "bir daha kimse onlara iş vermesin" talimatı verdi.

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Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi ve seçim sürecinde anket şirketleri, CHP lideri kesin kazanmış gibi göstermiş, seçim sonunda hepsi çakılmıştı. O anket şirketleri bir özür bile dilemezken, CHP lideri Kemal kılıçdaroğlu, CHP ile çalışan şirketi Genel Merkez'den kovdu.

'Yüzde 7 öndesiniz' diye gazlamışlar

Odatv'nin haberine göre, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, brifinglerde kendisine “Yüzde 7 öndesiniz” diyen anket firmalarıyla yolları ayırmaya başladı. Kılıçdaroğlu, ilk olarak Veysi Fidan’ın sahibi olduğu Yöneylem Araştırma’yı genel merkezden kovdu.

Genel Merkez'e giremeyecekler

Şirket yetkililerinin bir daha içeriye alınmamasını isteyen CHP lideri, “Genel merkeze girmeyecekler bunlara kimse iş vermeyecek” ifadelerini kullandı.

Yöneylem Araştırma'nın 9-10 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirdiği Seçim 2023 araştırmasına göre Kılıçdaroğlu Erdoğan'a 5 puan fark atıyordu.

Yöneylem'i CHP'ye getiren ekip

Yöneylem Araştırma şirketini CHP Genel Merkez’e getiren ekip ise isimleri kamuoyunda seçimden bu yana tartışılan, Engin Özkoç, Erdoğan Toprak, Tuncay Özkan ve Okan Konuralp olduğu öğrenildi.