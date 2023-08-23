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Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarın Genk'e konuk olacak!

Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarın Genk'e konuk olacak!

Yukatel Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında yarın deplasmanda Belçika temsilcisi Genk ile karşılaşacak.

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KRC Genk Arena'da TSİ 21.00'de başlayacak müsabakayı, Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Antonio Nobre yönetecek. Karşılaşma, TV 8,5 kanalından naklen yayınlanacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan katılan Adana ekibi, sırasıyla Romanya ekibi Cluj ve Hırvatistan takımlarından Osijek'i eleyerek play-off'a yükselmişti.

Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılan Adana ekibi, elemelerde çıktığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

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