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Togg ilanlarıyla ilgili şikayetler arttı bakanlık harekete geçti

Togg ilanlarıyla ilgili şikayetler arttı bakanlık harekete geçti

Ticaret Bakanlığı, Togg marka otomobile ilişkin manipülatif ve aldatıcı girişimler hakkında hukuki müeyyidelerin kararlılıkla uygulanacağını ve caydırıcı tedbirler alınacağını açıkladı.

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Ticaret Bakanlığı, Togg ile ilgili satış ilanlarını mercek altına aldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Togg ile ilgili, Ticaret Bakanlığı'nın otomotiv sektörüne yönelik aldığı karar ve tedbirler ile kanunlara aykırı şekilde bazı ilanlar verildiğinin görüldüğü ve bu konuda şikâyetler ulaştığı belirtildi.

İkinci el araçlarla ilgili fahiş fiyat talep etme, ikinci el araç için sıfır fiyatının üstünde fiyat talebi, sıfır araçta stokçuluk yapma, sıfır araç için elden ekstra para talep etme ya da aksesuar bahanesiyle fiyat artırma oyunlarına karşı, Bakanlığın sıkı denetimler gerçekleştirdiği vurgulanan açıklamada, Bakanlığın bu çalışmaları neticesinde yasa dışı araç ilanlarında yüzde 95 azalma kaydedildiği bildirildi.

Telefon görüşmelerinde yüksek fiyat çekenlere yasal işlem 

Açıklamada, "Stoklanmış yeni araçların birden ortaya çıktığı görülmüş ve yeni araçlar ile ikinci el araçların fiyatlarında ciddi düşüşler başladığı kaydedilmiştir. Ticaret ortamı ve şartları tam normale dönünceye kadar Ticaret Bakanlığı olarak piyasada denetimlerimiz ve sıkı takipler devam edecektir. Araçlarını ilan sitelerinde normal fiyat ile yayınlayıp, telefon görüşmelerinde yüksek fiyat talep ederek ticari hileye başvuranlarla ilgili de şikayetler doğrultusunda tespitler hızla yapılıp, yasal işlemler uygulanmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

"Fırsatçıların basit oyunlarına alet edilemeyecek önemde stratejik bir değerimizdir"

Togg'un sıfır fiyatının üzerinde satış yapmaya çalışanlara asla taviz verilmeyeceğinin altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Küresel markamızın itibarını zedeleyecek girişimlere göz yumulmayacaktır. Üretim bandından inip tüketicisiyle buluşan milli teknolojimizin eseri Togg, otomotiv piyasasında fiyatların dengeye oturması için çok önemli yerli bir araç olmasının yanında, fırsatçıların basit oyunlarına alet edilemeyecek önemde stratejik bir değerimizdir. Otomobil sektörünün lokomotifi olma yolunda büyük yol kat eden Togg ile ilgili manipülatif ve aldatıcı girişimler hakkında Ticaret Bakanlığımız tarafından gerekli hukuki müeyyideler kararlılıkla uygulanacak, caydırıcı tedbirler süratle alınacaktır."

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