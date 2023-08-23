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Erzurum'da göçmen kaçakçıları polisten kaçamadı!

Erzurum'da göçmen kaçakçıları polisten kaçamadı!

Erzurum'da polis ekiplerinin göçmen kaçakçılarına yönelik yaptıkları operasyonda 3 göçmen kaçakçısı yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığı suçunu işleyen şahıslara yönelik yapılan araştırmalar neticesinde; Göçmen Kaçakçılığında kullanıldığı değerlendirilen, şüpheli A.A isimli şahsın sevk ve iradesindeki otomobil takibe alındı.

Şahsın ve otomobilin Köprüköy ilçesinde yakalanmasının ardından çalışmaların devamında A.A. isimli şüpheli şahıs ile birlikte hareket ettiği tespit edilen şüpheliler A.Ç. ve T.G. suçta kullandıkları araç ile birlikte yakalandı.

Sınır illerinden getirdikleri düzensiz göçmenleri Erzurum il merkezine bıraktıkları tespit edilen 3 şüpheli şahıs sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. A.A. ve T.G. isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken A.Ç. isimli şahıs ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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